Пятилетняя девочка упала в незапертое углубление технического этажа

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Пятилетняя девочка пострадала при падении в незапертое углубление технического этажа в детском саду в Советске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калининградской области.

"По предварительной информации, в утреннее время в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами одного из детских садов на территории города Советска пятилетняя воспитанница упала в незапертое углубление технического этажа. В результате происшествия малолетней причинены тяжкие телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказано в сообщении.

Прокуратура Советска контролирует установление всех обстоятельств происшествия и ход расследования, а также даст оценку исполнения федерального законодательства.