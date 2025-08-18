Администрация Байкальска призвала жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Байкальске Иркутской области из-за критического наполнения золоотвала, расположенного рядом с озером Байкал, и неготовности ТЭЦ и тепловых сетей к отопительному сезону, говорится в сообщении администрации городского поселения.

"На территории Байкальского муниципального образования введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера. Причины - критическое наполнение золоотвала №11: Карта-накопитель золошлаковых отходов заполнена максимально; риск срыва отопительного сезона: ТЭЦ и тепловые сети города не готовы к зиме 2025-2026 гг. из-за отсутствия финансирования", - говорится в сообщении.

По информации властей муниципалитета, золоотвал находится рядом с озером Байкал и железной дорогой, его площадь более 114 тыс. кв. м. Режим ЧС действует до особого распоряжения. Администрация Байкальска просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала.