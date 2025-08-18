Он распространяется в западном и северо-западном направлениях

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Левотоби произошло на индонезийском острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара). Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По его данным, пепел достиг высоты 6 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки или 7 584 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в западном и северо-западном направлениях. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей от попадания вулканического дыма и пепла.

Левотоби - вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой - Перемпуан (1 703 м).

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.