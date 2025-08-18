Врачи оценивают состояние генерала как тяжелое, но стабильное

МАХАЧКАЛА, 18 августа./ТАСС/. Герой России Эседулла Абачев получил ранение в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

"Нерадостные новости с передовой - несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение. С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны. <…> Без сомнения, генерал Эседулла Абачев - гордость всего дагестанского народа", - говорится в сообщении.

По поручению Меликова на место выехал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, который долгие годы служил под началом Абачева. Он пообщался с врачами, состояние генерала они оценивают как тяжелое, но стабильное.

"Вплоть до полного выздоровления мы готовы на любые меры, чтобы поддержать Абачева и его близких в эти непростые для них дни. На СВО Эседулла Абдулмуминович с первых дней, за это время он сменил несколько важнейших командных должностей, но всегда был на переднем крае, на самых ответственных, а потому опасных участках. Он - боевой генерал и мудрый командир, который всегда старается беречь личный состав, подчас пренебрегая собственной безопасностью. Сейчас он - заместитель командующего одного из военных округов", - добавил Меликов.