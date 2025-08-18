Обстоятельства аварии устанавливаются

УЛАН-УДЭ, 18 августа. /ТАСС/. При столкновении трех автомобилей в Заиграевском районе Республики Бурятия пять человек получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

Авария произошла около 11:00. 67-летний водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с Toyota Wish и Nissan Serena. "В результате ДТП 5 человек с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем Toyota Wish и Nissan Serena были водители в возрасте 68 и 62 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в полиции.