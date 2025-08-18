Эвакуация рабочих не проводилась

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Последствия задымления подземного электровоза в шахте "Таштагольская" в Таштагольском районе Кемеровской области устранено, сообщили ТАСС в пресс-службе шахты.

"Задымление кабельной продукции шахтного электровоза на одном из горизонтов Таштагольской шахты полностью ликвидировано собственными силами. Отделение военизированной горноспасательной части провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах сообщали о возгорании подземного электровоза на горизонте -280 м. Эвакуация горнорабочих не проводилась, 26 человек с аварийного участка были выведены на свежую струю. Работы по добыче не прекращались.

Рудная шахта "Таштагольская" расположена в Таштагольском районе Кемеровской области. Балансовые запасы шахты составляют порядка 54 млн тонн руды. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на металлургический комбинат "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке.