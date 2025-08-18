Суд в Пскове признал невменяемым убившего своего помощника машиниста тепловоза

Он будет проходить лечение в специализированной медицинской организации

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Псковской области признал, что машинист тепловоза убил своего помощника в кабине движущегося грузового состава, находясь в состоянии невменяемости. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Псковским районным судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Пскова, который, являясь машинистом и находясь на своем рабочем месте в задней секции тепловоза, следовавшего в составе грузового поезда, в ходе конфликта со своим помощником нанес последнему удары ногами и кулаками по различным частям тела. <..> Мужчина признан совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, а именно убийство, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина будет проходить лечение в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В сентябре прошлого года в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о том, что машинист тепловоза в Псковской области обвиняется в убийстве своего помощника. Инцидент произошел в кабине тепловоза, следовавшего по перегону железнодорожных станций Струги Красные - Плюсса в Псковской области. В ходе конфликта машинист нанес множество ударов, в том числе ножом, после чего вытолкнул пострадавшего в открытую дверь движущегося грузового состава. От полученных травм мужчина умер.

В момент инцидента машинист являлся сотрудником эксплуатационного локомотивного депо станции Дно Октябрьской дирекции тяги.