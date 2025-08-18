Суд отклонил апелляцию защиты Шлосберга по делу о дискредитации ВС РФ

Обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 8 октября

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Псковский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на домашний арест заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом). Соответствующее решение суд принял, рассмотрев ходатайство адвоката по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, оставив его без изменения. В апелляционной жалобе адвокат просил заменить домашний арест на запрет определенных действий. Псковский областной суд пришел к выводу, что мера пресечения в виде домашнего ареста продлена законно и обоснованно, и отказал адвокату в удовлетворении жалобы", - отмечается в сообщении.

Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Обвиняемый останется под домашним арестом до 8 октября 2025 года включительно. Ранее, 6 августа, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Шлосбергу в виде домашнего ареста. Постановление было обжаловано защитником в Псковском областном суде.

Органами предварительного следствия Шлосбергу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Политик был задержан из-за видео с дебатами между ним и историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Шлосберг, по версии следствия, используя псевдоним в одной из социальных сетей, путем размещения видеозаписи на своей странице совершил публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

По версии следствия, Шлосберг, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, на своей интернет-странице в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, дискредитирующую использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.