Пожар продолжает распространяться

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Лесной пожар, возникший в Станично-Луганском округе ЛНР, охватил более 40 домостроений на садовых участках Ольховские Дачи, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Пожар в Малиновском лесничестве Станично-Луганском округа охватил 20 га, горит лесная подстилка. Огонь перекинулся на домостроения в Ольховских Дачах. Власти республики организовали эвакуацию жителей из эпицентра пожара.

"По последним данным, огнем уже охвачены более 40 домостроений в Ольховских Дачах. Огонь стремительно распространяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что распространению огня способствует сильный ветер, возгорание тушат 60 человек.