Фигуранты дела о терактах в Махачкале и Дербенте в 2024 году не признали вину

В результате террористических актов погибли 22 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Фигуранты дела о нападении на православные храмы, синагогу и пост ДПС летом 2024 года в Махачкале и Дербенте, где погибли 22 человека, не признали вину в ходе слушания дела в Южном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

На скамье подсудимых находятся 6 выживших участников группировки, всего изначально в деле было заявлено 11 подсудимых. В отношении четверых уголовное дело прекратили в связи с их смертью, в отношении еще одного погибшего из-за протестов родственников дело слушается в суде.

"Фигуранты не признали вину", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, летом 2024 года 11 фигурантов дела приняли решение о создании террористического сообщества для участия в "священной войне" (джихаде) с "неверными" (кафирами). В их план входили поджоги синагог в Дербенте и Махачкале.

23 июня 2024 года часть подсудимых пришла к зданию Свято-Покровской церкви Дербента, где совершили убийство священника, а также обстреляли находящихся вблизи здания сотрудников правоохранительных органов, затем они подожгли и саму церковь. Ущерб Махачкалинской епархии Русской православной церкви оценили в более 1 млн рублей.

В этот же день фигуранты на улице Ермошкина в Махачкале обстреляли пост ДПС. Нападению подверглись еще один православный храм и синагога. В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 22 человека. Среди погибших - 16 сотрудников правоохранительных органов. Пятеро нападавших были ликвидированы.