Под Белгородом при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе села Нечаевка Белгородского района. В результате инцидента пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Нечаевка Белгородского района от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - проинформировал глава региона.

По информации от медиков, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. "Транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.