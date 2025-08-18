Подачу электроэнергии восстановят после устранения угрозы для населения и осмотра оборудования, сообщило Минтопэнерго республики

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. абонентов в селах Камышное и Герасимовка Станично-Луганского округа Луганской Народной Республики временно обесточены из-за пожара, сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго республики.

"В результате крупного пожара в Станично-Луганском муниципальном округе временно обесточены село Камышное и частично село Герасимовка. Без электроснабжения 1 088 абонентов. Ограничение подачи электроэнергии осуществлено в целях обеспечения безопасности жителей, сотрудников МЧС и предотвращения возможных аварийных ситуаций на линиях электропередачи", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подачу электроэнергии восстановят после "устранения угрозы для населения и обеспечения безопасных условий для осмотра оборудования".

Пожар в Малиновском лесничестве Станично-Луганском округа охватил 20 га, горит лесная подстилка. Огонь перекинулся на домостроения в Ольховских Дачах. Власти республики организовали эвакуацию жителей из эпицентра пожара. Как ранее сообщили ТАСС в оперативных службах ЛНР, по последним данным, огонь охватил более 40 домостроений в Ольховских Дачах.

Как сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на руководителя муниципалитета Альберта Зинченко, в округе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб. На данный момент в тушении пожара задействовано 12 машин, на подъезде - остальная техника. Организованы автобусы для эвакуации людей, подвоз воды.