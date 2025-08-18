Константина Ремизова признали виновным в фиктивном банкротстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор ЗАО "Национальная девелоперская компания" Константин Ремизов приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы по делу о фиктивном банкротстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, где рассматривалось это дело.

"Ремизов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ему окончательно назначено путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Соучастники девелопера бизнесмен Александр Егоров и юрист Александр Семушкин получили по 4,5 и 4 года колонии соответственно.

По версии стороны обвинения, Ремизов, зная о возможном взыскании 292 млн рублей в пользу "Группы "Абсолют", организовал фиктивное банкротство через сговор с Егоровым и Семушкиным.

В 2021 году суд взыскал с Ремизова 7 млн рублей по сфабрикованному долгу, после чего он был признан банкротом, что позволило избежать выплат "Абсолюту".