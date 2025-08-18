Ему назначили штраф 2 тыс. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 2 тыс. рублей местного жителя Александра Коврова за демонстрацию запрещенной символики, речь идет о фотографии автомобиля, на которой изображен Mercedes-Benz G-класса с аббревиатурой запрещенного экстремистского движения на номере. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Фото автомобиля опубликовано в марте 2017 года во "ВКонтакте" и содержало аббревиатуру А. У. Е., отсылающую к запрещенному экстремистскому движению.

"Было выявлено графическое изображение экстремистского характера, а именно графическое изображение, на котором изображена машина марки "Мерседес", на номерах автомобиля расположена аббревиатура А. У. Е., относящаяся к запрещенному экстремистскому международному общественному движению "Арестантское уголовное единство", - отмечается в документе.

Суд назначил москвичу штраф в размере 2 тыс. рублей.