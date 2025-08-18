Владельцу автомойки угрожали расправой над ним и его близкими

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали двоих мужчин из Ингушетии и Северной Осетии за вымогательство автомойки в Москве стоимостью более 27 млн рублей у бизнесмена из Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"Пресечена противоправная деятельность двоих граждан, в течение нескольких лет вымогавших имущество у предпринимателя. Один из задержанных - бывший чиновник из Ингушетии, а второй - житель Республики Северная Осетия - Алания, за плечами которого судимости за похищение человека, убийство, бандитизм, грабеж и незаконный оборот оружия. Установлено, что злоумышленники требовали у проживающего в Москве уроженца Ингушетии передать им право собственности на его автомойку, оценочная стоимость которой превышает 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предпринимателю угрожали расправой над ним и его близкими, если он откажется передать бизнес.

"В ходе обысков по местам проживания подельников сотрудники полиции изъяли документы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела, а также предметы, визуально схожие с огнестрельным оружием, патронами и взрывчатыми веществами, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ. Один из фигурантов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, второй помещен под домашний арест", - добавили в пресс-службе.

Правоохранители также проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.