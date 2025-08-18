Пожар распространяется на ближайшие поселения, сообщил житель округа Сергей

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Около половины домостроений на садовых участках Ольховские Дачи в Станично-Луганском округе ЛНР уничтожены огнем, пожар начал распространяться на другие поселения. Об этом ТАСС сообщил житель округа Сергей.

"Около половины Ольховских Дач сгорело. Еще есть уцелевшие дома на окраинах, но учитывая, как быстро распространяется огонь, не знаю, останется ли что-то от Ольховских Дач", - сказал он.

По его словам, возгорание распространяется на ближайшие к Ольховским Дачам поселения. "Огонь подошел к Пшеничному, Верхней Ольховой, к санаторию на Макарово. На данный момент это все, что пока подтвердили лесники, которые задействованы на тушении", - добавил собеседник агентства.

К тушению привлечены добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. "Борьба с огнем продолжается в настоящее время", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь лесного пожара, перешедшего на дачи, составляет 20 га. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.