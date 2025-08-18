Командир отделения и двое пожарных были доставлены в больницу с предварительным диагнозом - акубаротравма

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Три сотрудника МЧС получили травмы при тушении пожара в Куйбышевском районе Донецка, произошла детонация боеприпаса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного управления МЧС России по ДНР.

"В ДНР пострадали трое сотрудников МЧС России при тушении пожара. В Куйбышевском районе Донецка огнеборцы ликвидировали загорание сухой растительности. При тушении пожара произошла детонация боеприпаса", - говорится в сообщении.

Командир отделения и двое пожарных были доставлены в больницу с предварительным диагнозом - акубаротравма. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, при детонации взрывоопасного предмета пострадал также мужчина 1987 г. р. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По его словам, из-за атак ВСУ повреждения получили также 14 жилых домостроений в Ленинском районе Донецка, Калининском районе Горловки. Со стороны ВСУ совершены 20 вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.