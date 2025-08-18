Его доставили в Грайворонскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Мирный житель Белгородской области пострадал в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ", - написал он.

По словам главы региона, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях атаки уточняется.