Их не откроют к 1 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Три школы в Елизовском округе на Камчатке получили серьезные повреждения при землетрясении 30 июля, из-за чего в них вовремя не начнется учебный год. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.

"Практически все школы заканчивают подготовку к учебному году, кроме трех учреждений, получивших повреждения в результате произошедшего 30 июля землетрясения. Повреждения зафиксированы в Раздольненской, Термальненской средних, а также в Сосновской начальной школе. Учреждениям требуется более серьезное инструментальное обследование зданий. Договоры уже заключены и специалисты приступили к работе. Учебный процесс для учеников этих школ будет организован на базе других школ", - говорится в сообщении.

При этом празднование 1 сентября в Елизовском районе не отменяется. Во всех школах пройдут торжественные линейки.