По предварительным данным, пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию кровли здания одного из корпусов больницы на юге Волгограда. Пострадавших нет, пациентам оказывают плановую помощь в других отделениях.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 <...>. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений", - проинформировал он, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.