ЧП произошло в ночь на 24 декабря 2022 года

КЕМЕРОВО, 19 августа. /ТАСС/. Кемеровский областной суд смягчил наказание государственному инспектору по пожарному надзору Роману Плету по делу о пожаре в приюте в Кемерове, где погибли 23 человека. Снижен срок в течение которого он не может работать на госслужбе, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"Судом апелляционной инстанции удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя. Приговор Заводского районного суда г. Кемерово от 6 марта 2025 года изменен в части назначенного Плету дополнительного наказания в виде лишения права занимать должность на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, срок которого снижен с четырех до двух лет", - говорится в сообщении.

Плет был признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По версии следствия, обвиняемый выявил в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не привлек к ответственности его владельцев, а также не принял меры по запрету деятельности этого приюта. Плет не признает свою вину в полном объеме, заявляя, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют. Кроме того, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.

При пожаре в ночь на 24 декабря 2022 года в незаконно работавшем социальном приюте, который содержал предприниматель Андрей Смирнов, погибли 23 человека, еще 5 пострадали. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь этаж, где находилось заведение. В Генпрокуратуре сообщали, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. В октябре 2023 года суд приговорил Смирнова к пяти годам колонии общего режима.