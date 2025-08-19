Мирошник: в России из-за атак ВСУ за неделю погибли 15 человек, включая ребенка

Ранения получили более 140 жителей регионов РФ, в том числе 14 детей, сообщил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 140 жителей субъектов РФ, в том числе 14 несовершеннолетних, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. 15 человек, в том числе ребенок, погибли, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранен 141 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе один ребенок. Самому младшему раненому ребенку всего 4 года", - сказал он.

Мирошник отметил, что чаще всего для ударов по территории РФ противник применял различные беспилотники: при помощи БПЛА украинские войска в том числе били по гражданскому транспорту, сотрудникам экстренных служб и их транспорту. Он сообщил, что 89% мирных жителей РФ были убиты или ранены в результате атак с использованием ударных дронов.

Дипломат добавил, что ВСУ продолжают расширять географию ударов вглубь территории РФ. Так, за неделю БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на Республику Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края, Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Смоленскую, Самарскую, Ростовскую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Собеседник агентства также подчеркнул, что в Белгородской области за минувшую неделю зафиксирован двукратный рост количества ударов по объектам гражданской инфраструктуры. "Каждый третий пострадавший местный житель находился в Белгородской области. За 4 дня, с 13 по 16 августа, на территории области зафиксировано 716 мест обстрелов. Большинство ударов совершались при помощи различных видов БПЛА. Для ударов по Белгороду применялись БПЛА-камикадзе самолетного типа "Дартс". Кроме жилых домов, ударам подверглись органы власти, пять раз были нанесены удары по зданию правительства региона", - сообщил Мирошник.

Всего, по словам представителя МИД РФ, украинские войска за неделю выпустили по российским субъектам почти 2,7 тыс. различных боеприпасов.