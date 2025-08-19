Ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Студент медицинского университета в Красноярске создал ячейку, где пропагандировал среди ее участников идеи международной террористической организации. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления установлено, что в 2024 году студентом медицинского ВУЗа г. Красноярска в мессенджере WhatsApp создана группа, в которой он публиковал фото- и видеоматериалы, а также текстовые сообщения религиозного характера с участием лидеров международных террористических организаций <….> Идейному вдохновителю удалось вовлечь в состав ячейки 6 студентов учебного заведения. Главными целями группировки явились привлечение мусульман к участию в деятельности "джамаата", оправдание и пропаганда терроризма", - сообщает ведомство.

По информации УФСБ, публикации были направлены на оправдание террористической деятельности и насильственных действий, совершаемых боевиками международной террористической организации. Создатель ячейки заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о пропаганде терроризма. Ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.