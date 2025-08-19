Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 23 украинских БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кровля одного из корпусов больницы загорелась в Волгограде из-за падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

ТАСС собрал основное о последствиях ударов БПЛА.

Последствия

Массированную атаку украинских БПЛА отразили в Волгоградской области.

В результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16, проинформировал Бочаров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.

Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.

Удары БПЛА по регионам России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным ведомства, 13 БПЛА перехвачено над территорией Волгоградской области и по 5 БПЛА - над территориями Ростовской области и Республики Крым.

