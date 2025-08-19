Пациентам больницы продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 в Волгограде, возникшее после падения обломков БПЛА в ходе ночной атаки ВСУ, ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Возгорание кровли одного из корпусов больницы №16 было ликвидировано в кратчайшие сроки, в настоящее время идет просушивание помещений после работы пожарных расчетов", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации региона, пострадавших нет. Пациентам больницы продолжают оказывать плановую помощь в других отделениях.