Лечение в инфекционном госпитале в Стерлитамаке продолжают два ребенка и двое взрослых

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Лечение в инфекционном госпитале в Стерлитамаке продолжают два ребенка и двое взрослых после массового заболевания в лагере "Патриот". Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

Ранее сообщалось, что всего в инфекционную больницу поступили 25 человек, из них 22 - дети, госпитализация потребовалась 13 несовершеннолетним и троим взрослым.

"В инфекционном госпитале в Стерлитамаке лечение продолжают четыре пациента: два ребенка и два взрослых. Их состояние на утро ближе к удовлетворительному", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового заболевания детей в лагере стал норовирус. Так, норовирусную инфекцию выявили у работника пищеблока лагеря. Работа учреждения приостановлена. По факту отравления возбуждено уголовное дело.