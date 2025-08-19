Информации о пострадавших нет

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел на борту перевозившего уголь грузового судна W-Sapphire рядом с портом города Балтимор (штат Мэриленд) в США. Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны США.

Информации о пострадавших нет, на место происшествия была направлена служба спасения. В результате взрыва произошел пожар, возгорание уже ликвидировано.

Судно осталось на плаву и будет доставлено к месту стоянки с помощью буксиров, отмечает телеканал CBS News. По его информации, инцидент произошел недалеко от моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, который обрушился в 2024 году.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился 26 марта 2024 года после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом. После удара пролеты моста начали рушиться, а несколько находившихся на них автомобилей упали в воду вместе с металлоконструкциями. По данным американского Минтранса, в результате обрушения моста погибли шесть человек.