Еще один пожар произошел в селе Макарье Котельничского района, сгорел двухквартирный дом, но обошлось без жертв

КИРОВ, 19 августа. /ТАСС/. Многоквартирный дом сгорел в Красногорье в Кировской области, погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Котельничского района.

"В Красногорье, к сожалению, случилась трагедия. Сгорел многоквартирный дом, погибло четверо. В тушении пожаров принимали участие сотрудники МЧС и муниципальной пожарной охраны", - говорится в сообщении.

Еще один пожар произошел в селе Макарье Котельничского района, сгорел двухквартирный дом, но обошлось без жертв.