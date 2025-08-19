Внутри автобуса находились женщины и дети, которые требовали отпустить водителя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя туристического автобуса, который следовал через пограничный пункт пропуска Рени в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации издания, в автобусе находились женщины и дети. Они требовали отпустить водителя, чтобы продолжить поездку. Чем закончился конфликт не уточняется.

Это не первый раз, когда военкомы останавливают рейсовые автобусы или автобусы международных перевозок. Неоднократно сотрудники ТЦК на пограничных КПП останавливали и забирали в военкоматы, а затем отправляли в военные части водителей, перевозивших грузы из стран ЕС на Украину. Представители отрасли требовали предоставить им право на бронирование от мобилизации, как сотрудникам критически важных предприятий, отмечая, что в противном случае страну может ждать транспортный коллапс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки личного состава в ВСУ ТЦК регулярно активизируют рейды по общественным местам.