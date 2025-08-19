В Москве задержали подозреваемых в незаконной организации наркоплантации

Фигурантам избрали наказание в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух жителей Москвы, которые подозреваются в незаконном обороте марихуаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по предварительным данным, злоумышленники хранили наркосодержащие растения в частном доме на Прудовой улице в Москве. Они планировали изготовить из них марихуану для последующей продажи. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили противоправную деятельность подозреваемых и задержали их. При обследовании помещений они обнаружили 142 куста растений в горшках, два пакета с веществом растительного происхождения и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в ходе обыска в другом доме, расположенном на территории Московской области, были изъяты еще девять кустов конопли. "Изъятое направлено на экспертизу", - добавила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастников устанавливают.