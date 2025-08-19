Он также тяжело ранил еще одну женщину

КЕМЕРОВО, 19 августа. /ТАСС/. Житель Кемеровской области в ходе ссоры зарезал свою сестру и соседку, а также ранил еще одну женщину, мужчина задержан. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, 18 августа мужчина находился в доме своей соседки в Кемерове. Во время ссоры он несколько раз ударил кухонным ножом в грудь свою сестру, а затем ранил соседку и еще одну женщину, находившуюся в доме. Сестра обвиняемого скончалась до приезда медиков, соседка умерла в больнице, несмотря на старания врачей. Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать ей медицинскую помощь.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина задержан в результате совместной работы сотрудников СК и МВД. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Также был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в том числе очевидец произошедших событий.