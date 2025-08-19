Они привели к подтоплению и размытию нескольких участков дорог и нарушениям в работе ЖКХ региона

МАГАДАН, 19 августа. /ТАСС/. Власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков, приведших к подтоплению и размытию нескольких участков дорог и нарушениям в работе ЖКХ региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Магаданской области с 16:00 (8:00 мск) 19 августа 2025 года решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим ЧС для органов управления и сил Магаданской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлен региональный уровень реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что такое решение связано с обильными осадками в регионе.

Ранее осадки стали причиной ограничения движения на трех участках трассы Р-504 "Колыма" в Магаданской области. Также проезд запрещен на 119-м км автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан и на 15-м км дороги "Автоподъезд к поселку Талая". Кроме того, жители поселков Омсукчан и Дукат в Магаданской области остались без электроэнергии из-за аварии на линии Оротукан - Омсукчан. Электричества нет у 4,8 тыс. человек, это также связано с обильными дождями.

Ранее в МЧС по региону предупредили о сильных дождях 18 и 19 августа. Подъем уровня воды в реках континентальной части области уже составил от 10 до 70 см, самая сложная ситуация складывается в Ольском муниципальном округе, уточнили в ведомстве.