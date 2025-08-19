Еще один рабочий пострадал и госпитализирован

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Водитель грузовика въехал под Горячим Ключом в Краснодарском крае в автомобиль, рядом с которым находились двое дорожных рабочих. В результате один из них погиб, второй пострадал. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, сегодня ночью на трассе вблизи Горячего Ключа 57-летний водитель Dongfeng совершил наезд на "Ниву" с прицепом, на котором были установлены дополнительные дорожные знаки, информирующие об объезде. Рядом с автомобилем находились двое дорожных рабочих , - говорится в сообщении краевого главка полиции.

В результате от полученных травм на месте погиб один из дорожных рабочих - 53-летний мужчина, второй - госпитализирован. Полиция проводит проверку.