В Запорожской области две женщины получили ранения при атаке беспилотника ВСУ

Одна из них получила множественные осколочные ранения и госпитализирована

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Две женщины получили ранения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Подгорном Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"При атаке вражеского БПЛА по Васильевскому муниципальному округу пострадали две женщины - 1961 и 1953 года рождения. <...> Одна из женщин получила множественные осколочные ранения, она госпитализирована в хирургическое отделение, где ей оказывается медицинская помощь. Вторая пострадавшая в стабильном состоянии, ее ранения не угрожают жизни и здоровью", - написал он в своем Telegram-канале.