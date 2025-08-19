В Москве трем женщинам предъявили обвинение в экстремизме

Фигурантки организовывали и проводили собрания, а также распространяли в Московском регионе ряд документов, содержащих в себе сведения экстремистской направленности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Три жительницы Москвы задержаны за деятельность экстремистской организации, им предъявлены обвинения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с июля 2022 по июль этого года фигурантки вовлекли своих знакомых в экстремистскую организацию, запрещенную на территории РФ. Они организовывали и проводили собрания, а также распространяли в Московском регионе ряд документов, содержащих в себе сведения экстремистской направленности.

На территории столицы в местах их проживания были проведены обыски, в рамках которых изъяты мобильные телефоны, многочисленные экстремистские материалы и иные объекты и предметы, имеющие значение для следствия. "Следователями столичного СК троим фигуранткам предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сказали в СК.