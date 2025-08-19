Она обратилась к медикам с беременностью

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили уголовное дело после поступившей от медиков информации о беременности 12-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Летом 2025 года во время медицинского осмотра выявлена беременность у 12-летней девочки. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", - сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.