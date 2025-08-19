В Орловской области объявляли авиационную опасность

Угроза действовала в третий раз с начала суток

ОРЕЛ, 19 августа. /ТАСС/. Авиационная опасность в третий раз с начала суток объявлялась на территории Орловской области, сообщалось в приложении МЧС России.

"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорилось в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили об отмене авиационной угрозы в области.

Авиационная опасность действовала в регионе с 10:07 до 11:53, с 12:06 до 12:17 и с 12:32 до 12:55 мск.

В новость внесены изменения (13:19 мск) - добавлена информация об отмене опасности.