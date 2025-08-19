Он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военных в регионе

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, проживающего в Старобельске ЛНР и передававшего украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военных в регионе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

На оперативном видео УФСБ, имеющемся в распоряжении ТАСС, мужчина заявил, что в 2022 году выехал в Днепропетровскую область, где проживал до августа того же года. В августе через КПП с Украиной приехал в подконтрольный Киеву город Запорожье, оттуда - к друзьям в Старобельск ЛНР. Данные украинским спецслужбам он передал через сына знакомой женщины - сотрудника Национальной полиции Украины, - который с началом СВО выехал из Старобельска в Днепропетровскую область.

"Поступил звонок от него и он поинтересовался, перемещаются ли войска Российской Федерации через Старобельск. Также он спросил, видел ли я, где размещаются войска. На что я тоже ответил, что войск много и назвал некоторые места", - сказал задержанный житель Старобельска на оперативном видео УФСБ России по региону.

В ведомстве сообщили, что мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. "Осознаю, что сделал большую ошибку, что передал данные о расположении, перемещении войск. Этого нельзя было делать. Просто не осознал тогда, даже не подумал, что может быть такое", - отметил задержанный.

В региональном УФСБ подчеркнули, что на данный момент ведется следствие.