В Нижегородской области пытались доставить наркотики в ИК с помощью кота

Сотрудники исправительной колонии задержали злоумышленников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области задержали злоумышленников, которые пытались с помощью кота доставить наркотики на территорию ИК, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.

"Сотрудники ИК-7 ГУ ФСИН России по Нижегородской области задержали злоумышленников, которые с помощью пушистого наркокурьера пытались осуществить доставку наркотических веществ", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что правонарушители изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки и по их задумке, кот должен был доставить наркотики, находящиеся в свертках, осужденным. Однако способ доставки был пресечен благодаря действиям сотрудников ИК-7.

Злоумышленников задержали и передали сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов.