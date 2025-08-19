По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Москвы и Московской области, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение блогеру Никите Ефремову в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что уголовное дело расследуется главным следственным управлением по Москве. По данным следствия, в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, перевел денежные средства в пользу организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.

В ведомстве добавили, что с блогером были проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.