Еще сотни человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 19 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 358 жителей провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли за последние трое суток в результате разрушительного наводнения, вызванного сильными дождями. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

От стихийного бедствия пострадали сотни человек. Наводнение полностью уничтожило 349 жилых домов и еще около 450 зданий получили повреждения. Во многих районах разрушена транспортная инфраструктура, повреждены базовые станции, в связи с чем возникли перебои с мобильной связью. Власти создали 456 временных лагерей для эвакуированных из зоны бедствия жителей. В Хайбер-Пахтунхве действует режим чрезвычайного положения, в спасательных операциях задействованы шесть тысяч военнослужащих и добровольцев.

Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф в понедельник передал свою месячную зарплату в фонд помощи пострадавшим от разрушительного наводнения жителям северо-западных регионов страны. "Помощь попавшим в беду братьям и сестрам - наша национальная обязанность", - заявил премьер-министр на заседании кабмина. Его примеру последовали все министры правительства исламской республики, перечислившие зарплаты пострадавшему от наводнений населению провинции Хайбер-Пахтунхва, области Гилгит-Балтистан и пакистанской части Кашмира.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным бедствиям. По прогнозам синоптиков, ливни в Пакистане продолжатся до середины сентября.