Деятельность предприятия по розливу байкальской воды прекращена, производственный цех снесен

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Водоводы протяженностью 1,7 км, предназначавшиеся для завода по розливу воды, демонтированы из акватории озера Байкал по требованию прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В 2019 году суд признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды, выданное ООО "Аквасиб". Компания, основным владельцем которой являлся инвестор из Китая, начинала строить завод в поселке Култук.

"По мерам прокурорского реагирования деятельность предприятия прекращена, производственный цех снесен. Однако водоводы протяженностью 1,7 тыс. м из акватории озера Байкал не демонтированы, договор водопользования акваторией в целях эксплуатации и размещения линейного сооружения с уполномоченным органом не заключен. Указанное послужило основанием для внесения природоохранной прокуратурой в адрес ООО "Аквасиб" представления. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, водовод демонтирован из акватории озера", - говорится в сообщении.

Ранее природоохранная прокуратура выяснила, что государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода была проведена с нарушениями. В частности, специалисты не учли, что строительство застрагивает болота, на которых во время перелета останавливаются редкие птицы. Прокуратура оспаривала заключение экологической экспертизы, выданное в 2016 году управлением Росприроднадзора по Иркутской области, приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода.