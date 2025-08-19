Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Проливные дожди, обрушившиеся на индийский город Мумбаи и окрестности в последние несколько дней, привели к гибели по меньшей мере шести человек, массовым подтоплениям жилых районов и дорог. Об этом сообщает телеканал India TV.

По имеющимся данным, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Более 290 человек были спасены из пострадавших от наводнения деревень, в регионе были развернуты государственные силы реагирования на стихийные бедствия и армия.

В Мумбаи дожди спровоцировали транспортный коллапс, было отменено несколько авиарейсов, поезда останавливались из-за затопленных рельсов, автомагистрали превратились в реки.

Индийский метеорологический департамент (IMD) во вторник объявил о красном - самом высоком - уровне опасности из-за погодных условий, прогнозируя новые ливни. Школы и колледжи во многих районах закрыты.

Местные власти предупредили, что следующие 48 часов будут критическими для Мумбаи и соседних регионов. Все службы продолжают находиться в состоянии повышенной готовности, поскольку власти готовятся к новым дождям и проводят спасательные работы в уязвимых районах.