Сведений о пострадавших не поступало

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Кровля здания, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Центр социальной реабилитации инвалидов, загорелась на площади 40 кв. метров в Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В административном здании происходит горение кровли на площади 40 кв. метров. В 14:06 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по соцполитике города, "задымление произошло на территории проведения ремонтных работ".

"Персонал учреждения в соответствии с регламентом отреагировал в чрезвычайной ситуации, оперативно эвакуированы проживающие и сотрудники. Осуществляется мониторинг их состояния здоровья. В настоящее время помощь медиков никому не потребовалась", - сказали в комитете.

Информация о возгорании по адресу: Пушкинский район, бульвар Алексея Толстого, д. 31, поступила в 13:44 мск. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 30 человек личного состава.