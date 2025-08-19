Вертолеты МЧС сбросили 21 тонну воды

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, где горит сухостой, составляет 25 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составляет 25 га. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено уже 7 сбросов воды общим объемом 21 тонна из озера Терекли", - сказали в пресс-службе.

По информации МЧС, пожар произошел на открытой территории в селе Трехпрудное. Загорелась сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой. К работам привлечены 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. На место направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Республике Крым, проводится опашка села.