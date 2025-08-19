Наталья Ноговицына находится на вершине, на высоте более 7 тыс. м

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Группа спасателей отправлена для эвакуации застрявшей в районе пика Победы в Киргизии гражданки РФ Натальи Ноговицыной. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны республики.

"Наталья [Ноговицына] еще находится на вершине, на высоте более 7 тыс. м. Группа спасателей направлена туда", - рассказал собеседник агентства.

Как отметили в министерстве, в общей сложности военные вертолетчики совершили за день с целью эвакуации с горных склонов альпинистов, в том числе получивших различные травмы, шесть рейсов.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что во время спуска с вершины сломала ногу 47-летняя россиянка Ноговицына. Женщине оказал первую помощь напарник, но вытащить ее до сих пор не удалось.

Пик Победы, находящийся на высоте 7 439 м, расположен на хребте Кокшаал на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой Тянь-Шаня.