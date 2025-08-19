В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадали семь мирных жителей

Также из-за обстрелов произошло восемь возгораний сухой растительности и три лесных пожара

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей. В Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин - все госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. Состояние стабильное. В селе Великие Копани Алешкинского округа ранены двое мужчин. Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулем автомобиля, и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Горностаевке в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль также пострадал мирный житель", - написал он в своем Telegram-канале.

В Горностаевке также обстрелом поврежден трактор коммунального предприятия. В результате обстрелов на территории Алешкинского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского и Новокаховского округов зафиксировано восемь пожаров сухой растительности и три лесных пожара. Общая площадь возгораний - более 11 га. Огонь потушен. ВСУ также обстреливали Брилевку, Заводовку, Каиры, Каховку, Корсунку, Новую Каховку, Новую Маячку и Пролетарку.