В Киргизии с пика Хан-Тенгри эвакуировали тело погибшего россиянина

Алексей Ермаков погиб 16 августа

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Вертолет Министерства обороны Киргизии эвакуировал с пика Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области республики тело погибшего российского альпиниста Алексея Ермакова.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского Минобороны

"Эвакуировано тело гражданина Российской Федерации Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри", - заявил представитель ведомства".

Как отметили в министерстве, в общей сложности военные вертолетчики совершили за день с целью эвакуации с горных склонов альпинистов, в том числе получивших различные травмы, шесть рейсов.

Высота пика Хан-Тенгри составляет 7 010 м над уровнем моря.