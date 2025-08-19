В Петербурге в Центре соцреабилитации инвалидов ликвидировали пожар

Произошло горение кровли на площади 40 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине в Санкт-Петербурге, где загорелась кровля на площади 40 кв. м, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В административном здании происходило горение кровли на площади 40 кв. метров. <…> В 16:35 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Задымление произошло на территории проведения ремонтных работ. Проживающие и сотрудники были эвакуированы: всего 116 человек, из них 63 инвалида. К вечеру всех обещали вернуть в учреждение. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара, сообщили в пресс-службе. Ведомство также контролирует соблюдение прав эвакуированных постояльцев на дальнейшее обеспечение необходимых условий для проживания.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский район, бульвар Алексея Толстого, д. 31, поступило в 13:44 мск. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 6 единиц техники и 30 человек личного состава.