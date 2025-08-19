В Калининградской области завели дело по факту падения ребенка с высоты

В детском саду Советска девочка без присмотра воспитателей упала со значительной высоты в подвальное помещение

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Девочка упала с большой высоты в детском саду в Советске Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребенка в детском дошкольном учреждении Калининградской области. Следственным управлением СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, следственным органом инициирован вопрос о передаче возбужденного по данному факту в органах МВД уголовного дела по ст. 118 УК РФ в свое производство", - говорится в сообщении.

В детском саду Советска ребенок без присмотра воспитателей упал со значительной высоты в подвальное помещение. Девочка получила травмы.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Рыжко доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о принятом надзорным ведомством решении.